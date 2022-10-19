Тегеран, 20 октября, 2022, 02:35 — ИА Регнум. Иран готов приложить все усилия для решения ситуации вокруг территории бывш. УССР, заявил иранский президент Ибрагим Раиси в ходе беседы с главой Польши Анджеем Дудой, сообщает пресс-служба главы Исламской Республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

По его словам, Тегеран всегда выступал против эскалации ситуации вокруг территории б. УССР. При этом Раиси отметил, что Запад продолжает усиливать конфликт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Евросоюз начал рассматривать возможность введения санкций против Ирана за помощь России в проведении специальной операции по денацификации и демилитаризации территории бывш. УССР. По предварительным данным, в санкционный список может попасть одна иранская компания и трое генералов.