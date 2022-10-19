Нью-Йорк, США, 20 октября, 2022, 02:15 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 19 октября снижением на фоне геополитических рисков и высокой доходности американских гособлигаций. Больше других потерял Nasdaq.

Иван Шилов ИА REGNUM Фондовая биржа США

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 99,99 пункта (0,33%), до уровня 30 423,81 пункта. S&P 500 подешевел на 24,82 пункта (0,67%), до уровня 3695,16 пункта. Nasdaq к завершению дня опустился на 91,89 пункта (0,85%), до уровня 10 680,51 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $1,85 (2,23%), до уровня $84,67 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 18 октября ростом на фоне увеличения промышленного производства в США и позитивных данных из Великобритании.

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