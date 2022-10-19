Париж, 20 октября, 2022, 02:13 — ИА Регнум. Ситуация с топливом во всей Франции улучшается, заявила французский премьер-министр Элизабет Борн 19 октября в ходе правительственного часа в сенате республики (верхняя палата парламента).

Elisabeth Borne Премьер-министр Франции Элизабет Борн

По ее словам, в регионе О-де-Франс доля неработающих автозаправочных станций снизилась с 55% до 15%. Кроме того, как подчеркнула глава правительства, ситуация меняется в лучшую сторону и в столичном регионе Иль-де-Франс.

Борн вновь призвала вернуться к работе персонал бастующих нефтеперерабатывающих заводов. Премьер-министр назвала «неприемлемой» ситуацию, при которой «меньшинство блокирует всю страну».

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября министр энергетического перехода Франции Аньес Панье-Рунаше заявила, что три французских региона — Иль-де-Франс, Бургундия-Франш-Конте и Овернь-Рона-Альпы — по-прежнему сильно страдают от дефицита топлива.