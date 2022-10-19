Бишкек, 20 октября, 2022, 02:12 — ИА Регнум. Власти США решили выделить правительству Киргизии $1,5 млн (92,5 млн рублей) в рамках программы по реагированию на продовольственный кризис. Об этом сообщили в посольстве США в Бишкеке.

ИА REGNUM Киргизия и США

Эти деньги должны будут направить на улучшение складских и логистических мощностей в трёх южных регионах республики — в Баткенской, Джалал-Абадской и Ошской областях, а также на предотвращение потери важнейших сельхозпродуктов.

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«Новые объекты создадут рабочие места и послужат новым рынком для продажи фруктов и овощей, а также продлят сезон продаж», — уточнили в американском диппредставительстве.

ИА REGNUM напоминает, что в 2021 году Россия безвозмездно передала Киргизии 4 500 тонн муки и 380 тонн растительного масла общей стоимостью $4 млн (246,8 млн рублей). Отметим также, что российское правительство ежеквартально предоставляет $10 млн (617 млн рублей) на поддержку бюджета Киргизии.

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