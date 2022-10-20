Киев, , 02:00 — REGNUM Веерные отключения энергоснабжения начались раньше запланированного в Киеве и Киевской области. Об этом сообщают на своих сайтах 20 октября энергокомпании ДТЭК «Киевские электросети» и ДТЭК «Киевские региональные электросети».

Без света Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отключения энергоснабжения планировались в регионах б. УССР 20 октября. Представитель киевского режима Кирилл Тимошенко призвал жителей страны снизить потребление электроэнергии в период с 07:00 по 23:00.

Однако в Киеве энергоснабжение было решено отключать с 23:24 мск 19 октября, чтобы избежать аварий. Уточняется, что для каждого потребителя отключение будет длиться не более четырёх часов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о воздушной тревоге в городе Киеве. Кроме того, сообщается о воздушной тревоге ещё в шести областях, подконтрольных киевскому режиму.

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