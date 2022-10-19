Красноярск, 20 октября, 2022, 01:59 — ИА Регнум. В четверг, 20 октября, в Красноярске переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха +6… +8 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Андрей Никитин ИА REGNUM Осенний Красноярск

В 5:45 на Театральной площади было +1 °C.

Ночью с 20 на 21 октября ожидается до +0… +3 °C, облачно, без осадков.

Скорость ветра южной четверти 5−10 м/с. Давление — 742 (+3) мм рт. ст.

В пятницу, 21 октября, в Красноярске до +4… +6 °C, облачно, небольшой дождь. Ночью — до +2… +4 °C, временами небольшой дождь.

В субботу, 22 октября, в Красноярске ожидается до +9… +11 °C днём и до +5… +9 °C ночью. Облачно, временами небольшой кратковременный дождь.

По данным Среднесибирского УГМС, 20 октября на юге Таймырского муниципального района (МР) ожидается южный ветер при порывах до 17−22 м/с. В центральных и южных районах Красноярского края на дорогах местами гололедица.

Читайте также: Минюст США заявил об аресте сына губернатора Красноярского края в Италии