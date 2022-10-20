Сумы, Бывш. УССР, , 01:45 — REGNUM Централизованное водоснабжение в Сумской области бывш. УССР отключат утром 20 октября, заявил представитель киевской оккупационной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram.

Сумы Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Сумская область: ограничения на 20 октября. По области отключаем водоснабжение с 7 до 23 часов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в регионе также перестанет работать электротранспорт. Также киевские оккупанты призывают предприятия прекратить свою работу, чтобы не тратить электроэнергию.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября в Житомире отключили электричество и водоснабжение. Отмечалось, что в городе начались проблемы с электроснабжением и подачей воды потребителям.