Бишкек, , 01:45 — REGNUM Президент Садыр Жапаров по телефону поздравил родителей семимиллионного гражданина Киргизии, недавно родившегося в Баткенской области. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Новорожденный Pixabay.com

Мать мальчика, поблагодарила президента за поздравления и попросила дать имя новорожденному ребенку. Глава государства предложил назвать семимиллионного киргизстанца именем Жакшылык (Доброта), символизирующим развитие и процветание страны.

Также стало известно о том, что государство переведёт на депозитный счет семимиллионного гражданина Киргизии 1 млн сомов (755 тысяч рублей), которые по достижении совершеннолетия он сможет использовать на свои нужды.

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