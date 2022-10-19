Бишкек, 20 октября, 2022, 01:45 — ИА Регнум. Президент Садыр Жапаров по телефону поздравил родителей семимиллионного гражданина Киргизии, недавно родившегося в Баткенской области. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Pixabay.com Новорожденный

Мать мальчика поблагодарила президента за поздравления и попросила дать имя новорожденному ребенку. Глава государства предложил назвать семимиллионного киргизстанца именем Жакшылык (Доброта), символизирующим развитие и процветание страны.

Также стало известно о том, что государство переведёт на депозитный счет семимиллионного гражданина Киргизии 1 млн сомов (755 тысяч рублей), которые по достижении совершеннолетия он сможет использовать на свои нужды.

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