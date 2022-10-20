Лондон, , 01:42 — REGNUM Министр внутренних дел Британии Суэлла Браверман объявила о своем уходе в отставку, говорится в ее письме главе британского правительства Лиз Трасс.

Британия Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава МВД пояснила, что это решение связано с «нарушением техническим правил». Речь идет об инциденте, когда Браверман отправила коллеге со своей личной электронной почты официальный документ — черновик заявления министерства о миграции.

Вместе с тем она отметила, что пересланный текст вскоре должен быть обнародован. Кроме того, большая часть этого документа была доступна членам британского парламента.

Министр также выразила обеспокоенность по поводу курса правительства, которое, по ее словам, не смогло сдержать свои обещания. Вместо Браверман ведомством будет руководить бывший глава министерства транспорта Британии Грант Шаппс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее исследовательская компания Ipsos опубликовала итоги опроса, согласно которым не менее 53% британцев выступают за уход Лиз Трасс.

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