Киев, , 01:40 — REGNUM Сирены воздушной тревоги зазвучали в ночь на 20 октября в Киеве. Об этом сообщили в телеграм-канале городской администрации.

Эдвард Мунк. Тревога. 1894

«Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно пройти в укрытия гражданской защиты!» — сказано в сообщении администрации города.

Повторно воздушная тревога объявлена в Кировоградской и Черкасской областях, а также в находящемся под оккупацией киевского режима городе Запорожье. Запорожье.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что воздушная тревога была объявлена в шести регионах б. УССР.

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