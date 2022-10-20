Минск, , 13:31 — REGNUM Правительство Белоруссии утвердило новую систему регулирования цен. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского Совмина.

Флаг Белоруссии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В соответствии с новой системой вводится регулирование цен на товары всей потребительской корзины — как белорусские, так и импортные.

Системой предусматривается введение согласования повышения отпускных цен производителями с госорганами, облисполкомами и Минским горисполкомом, а также установление для импортëров предельных максимальных надбавок вне зависимости от количества участвующих посредников.

Для обеспечения исполнения требований постановления соответствующие государственные органы наделены дополнительными полномочиями по контролю за соблюдением законодательства о ценах и ценообразовании

Как сообщало ИА REGNUM, на совещании по экономическим вопросам 6 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о запрете на повышение любых цен в стране.