Минск, 20 октября, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Министерство финансов Белоруссии подготовило проект соглашения, который упростит доступ белорусских и российских ценных бумаг на рынки друг друга. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Минфина России.

Roman Poulvas Флаги Белоруссии и России

Как рассказали в российском ведомстве, если соглашение вступит в силу, белорусским компаниям, желающим разместить ценные бумаги на рынке России, не придется готовить для этого отдельную эмиссионную документацию в рамках российского законодательства. Такой же механизм будет действовать и для российских эмитентов в Белоруссии.

Белорусский Минфин направил проект соглашения российским коллегам в сентябре 2022 года. Сейчас он рассматривается всеми заинтересованными органами.