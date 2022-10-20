Минск, , 13:26 — REGNUM Белорусские сенаторы во время десятой сессии Совета Республики Национального собрания одобрили законопроект «О денонсации Республикой Белоруссия Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах». Представивший документ заместитель министра иностранных дел Белоруссии Юрий Амбразевич заявил, что причина — вмешательство во внутренние дела Белоруссии со стороны Комитета по правам человека ООН. Об этом сообщает газета «Советская Белоруссия».

Флаг Белоруссии © ИА REGNUM

Замминистра заявил, что, хотя участие Белоруссии в протоколе «сыграло свою положительную роль» в обеспечении и защите прав человека, но в дальнейшем не оправдало ожиданий.

Он посетовал на то, что вместо беспристрастного рассмотрения индивидуальных жалоб белорусов комитет по правам человека ООН «значительно отошëл в практике своей работы от строгого соблюдения положений текстов пакта и протокола».

«Прежде всего в плане признания факта неисчерпанности внутренних средств защиты. Несмотря на возражения правительства, комитет признаëт жалобы приемлемыми и рассматривает их по существу», — заявил Амбразевич.

По его словам, таким образом комитет по правам ООН не только вмешивается во внутренние дела суверенного государства, нарушая свои полномочия, но и не позволяет Беларуси отстаивать права своего правительства при рассмотрении индивидуальных обращений.

Как сообщало ИА REGNUM, в парламенте Белоруссии 12 октября рассмотрели в первом чтении законопроект о выходе из Международного пакта о гражданских и политических правах, благодаря которому белорусские граждане могли подавать жалобы в Комитет ООН по правам человека.