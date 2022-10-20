Брест, Белоруссия, 20 октября, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Учения по гражданской обороне пройдут в Бресте 20 и 21 октября. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель местного горисполкома Александр Рогачук.

Alexxx Malev Монумент «Мужество». Брестская крепость. Брест

В рамках плановых учений проверят готовность служб города к ликвидации различных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

«Экстренными службами Бреста, предприятиями жилищно-коммунального хозяйства, газо‑ и энергоснабжающими организациями, иными службами будут отработаны действия по ликвидации последствий неблагоприятных погодных явлений, аварий на системах теплоснабжения, на химически опасном производстве, при обнаружении источника ионизирующего излучения, а также по спасению и оказанию помощи людям при обрушении зданий», — уточнил Рогачук.