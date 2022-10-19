Киев, 20 октября, 2022, 01:15 — ИА Регнум. Сирена воздушной тревоги зазвучала в ночь на 20 октября в регионах на юге и в центре территории б. УССР. Об этом 20 октября сообщили местные власти в своих телеграм-каналах.

Тревога

Предупреждения о воздушной тревоге появились в телеграм-каналах главы Полтавской администрации Дмитрия Лунина, а также в телеграм-каналах глав Кировоградской, Николаевской и Черкасской областей.

Кроме того, воздушная тревога была объявлена на оккупированной Киевом части территории Запорожской области. В подконтрольных киевскому режиму СМИ сообщается об объявлении воздушной тревоги в Днепропетровской и Харьковской областях.

Ранее ИА REGNUM сообщало о воздушной тревоге на территории трёх регионов на территории б. УССР.