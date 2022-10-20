Бухарест, , 01:13 — REGNUM Европейская комиссия одобрила выделение Румынии безвозмездной материальной помощи в размере €2,2 млрд на развитие энергетических проектов и борьбу с последствиями роста цен на энергоносители. Об этом сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Румыния PavelD

Согласно официальной информации, соответствующие средства будут предоставлены из специальных фондов Евросоюза.

«Благодаря этому наша страна сможет расширить добычу нефти и снизить стоимость бензина, дизельного топлива и газа», — заявил министр инвестиций и европейских проектов Румынии Марчел Болош.

Напомним, ранее представители румынского правительства объявили о намерении задействовать в общей сложности €40 млрд европейских финансовых средств для поддержки различных отраслей экономики Румынии.