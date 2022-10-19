Вашингтон, 20 октября, 2022, 01:12 — ИА Регнум. Антироссийские санкции Запада, затрагивающие экспорт сельскохозяйственной продукции из России, несут вред для нуждающихся стран. Об этом говорится в заявлении российского посольства в США.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

«Из-за паутины хаотичных ограничений страдают прежде всего нуждающиеся страны Африки, Латинской Америки, Азии и Ближнего Востока», — заявили дипломаты.

В посольстве добавили, что антироссийские санкции, которые препятствуют экспорту продовольствия, никто не отменял. В связи с этим западным странам, если они желают решить продовольственный кризис в мире, необходимо перейти от слов к делу.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара получила от Вашингтона гарантии по выходу на рынки сельхозпродукции из России. По его словам, США пообещали не препятствовать выходу российской сельскохозяйственной продукции на мировой рынок.