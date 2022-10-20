Нижний Новгород, , 01:09 — REGNUM Для школ Нижнего Новгорода закупят шлемы виртуальной реальности на 5 млн рублей. Об этом стало известно в ходе заседания бюджетной комиссии городской думы 19 октября.

В VR-шлеме

Директор городского департамента образования Владимир Радченко сообщил, что VR-технологии будут использоваться для обучения школьников порядку действий при чрезвычайных ситуациях — таких как теракты и пожары.

По его словам, VR-шлемы планируют приобрести для 10 школ. Список этих учебных заведений нижегородский чиновник озвучивать не стал.

Владимир Радченко также отметил, что технологии виртуальной реальности уже применяются в 110 образовательных учреждениях столицы Приволжья.