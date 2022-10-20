Киев, , 00:56 — REGNUM Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Черкасской и Полтавской областях, сообщают 20 октября представители киевского режима на местах.

Воздушная тревога. Киевский режим Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Гауляйтеры соответствующих регионов — Виталий Ким, Игорь Табурца и Дмитрий Лунин — написали об этом в своих телеграм-каналах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Зеленский объявил, что 19 октября за сутки на территории бывш. УССР были уничтожены три объекта энергетической инфраструктуры.

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко сообщил, что повреждения затронули уже около 40% энергетической инфраструктуры на территории, подконтрольной Киеву.

Читайте ранее в этом сюжете: Зеленский заявил, что за сутки уничтожены три энергетических объекта