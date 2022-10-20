Донецк, , 00:37 — REGNUM Город Донецк обстреляли киевские боевики снарядами калибром 155 мм. Об этом 20 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями (СЦКК) в своём телеграм-канале.

Ул. Артёма в Донецке Александр Погожев © ИА REGNUM

Обстрел был зафиксирован в 23:40 мск со стороны населённого пункта Нетайлово. Киевские боевики обстреляли Ворошиловский район города Донецка, выпустив по нему три снаряда калибром 155 мм (так называемый натовский калибр).

В результате обстрела произошло прямое попадание в здание администрации Ворошиловского района города Донецка, расположенное на улице Артёма.

Кроме того, сообщается о повреждении здания отделения Промсвязьбанка. Информация о возможных пострадавших уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обстреле Донецка и Ясиноватой из из 155-мм гаубиц.

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