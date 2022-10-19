Донецк, 20 октября, 2022, 00:37 — ИА Регнум. Город Донецк обстреляли киевские боевики снарядами калибра 155 мм. Об этом 20 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями (СЦКК), в своём телеграм-канале.

Александр Погожев ИА REGNUM Ул. Артёма в Донецке

Обстрел был зафиксирован в 23:40 мск со стороны населённого пункта Нетайлово. Киевские боевики обстреляли Ворошиловский район города Донецка, выпустив по нему три снаряда калибра 155 мм (так называемый натовский калибр).

В результате обстрела произошло прямое попадание в здание администрации Ворошиловского района города Донецка, расположенное на улице Артёма.

Кроме того, сообщается о повреждении здания отделения Промсвязьбанка. Информация о возможных пострадавших уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обстреле Донецка и Ясиноватой из 155-мм гаубиц.