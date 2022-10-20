Богота, 20 октября 2022, 00:33 — REGNUM США разрушают мировую экономику, чтобы защитить собственную, не считаясь с интересами других стран, заявил президент Колумбии Густаво Петро на выступлении в муниципалитете Ураба в Антиокии.

Густаво Петро
Густаво Петро
Arturo de La Barrera

Колумбийский лидер предупредил, что наступает всеобщий экономический кризис. Он выразил предположение, что европейская экономика терпит крах на фоне конфликта на территории бывш. УССР, и из-за этого под ударом оказались Германия, Британия, Франция, а также Испания.

Кроме того, Петро обвинил США в том, что Вашингтон не просчитывает последствия своих действий. По его словам, экономика стран Латинской Америки «опустела», а сам континент «разграблен». Президент добавил, что все латиноамериканские валюты, в том числе колумбийское песо, демонстрируют падение.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине октября Международный валютный фонд выпустил доклад, в котором говорилось, что в 2023 году цены в странах Латинской Америки и Карибского бассейна цены вырастут в среднем на 14,1%.

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