Богота, 20 октября, 2022, 00:33 — ИА Регнум. США разрушают мировую экономику, чтобы защитить собственную, не считаясь с интересами других стран, заявил президент Колумбии Густаво Петро на выступлении в муниципалитете Ураба в Антиокии.

Arturo de La Barrera Густаво Петро

Колумбийский лидер предупредил, что наступает всеобщий экономический кризис. Он выразил предположение, что европейская экономика терпит крах на фоне конфликта на территории бывш. УССР и из-за этого под ударом оказались Германия, Британия, Франция, а также Испания.

Кроме того, Петро обвинил США в том, что Вашингтон не просчитывает последствия своих действий. По его словам, экономика стран Латинской Америки «опустела», а сам континент «разграблен». Президент добавил, что все латиноамериканские валюты, в том числе колумбийское песо, демонстрируют падение.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине октября Международный валютный фонд выпустил доклад, в котором говорилось, что в 2023 году цены в странах Латинской Америки и Карибского бассейна вырастут в среднем на 14,1%.