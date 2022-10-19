Киров, 20 октября, 2022, 00:31 — ИА Регнум. 219 многоквартирных домов Кирова оказались не готовы к отопительному сезону. Из них 176 домов обслуживает управляющая компания ООО «ЖКХ города Кирова». Еще 14 МКД, где не проведены необходимые работы, находятся в управлении ООО «УК Забота». Об этом сообщает пресс-служба кировского филиала «Т Плюс» на своей странице в социальной сети.

Bloknot-volzhsky.ru Отопительный сезон

Некачественная подготовка управляющей компанией или ТСЖ дома к отопительному сезону создает риски для теплоснабжения жильцов и усложняет регулировку температуры в квартире. Отсутствие промывки внутридомовой системы приводит к зашлакованности системы отопления. А значит, жители зимой будут вынуждены оплачивать избыточное тепло.

По всем фактам неготовности объектов были направлены обращения в прокуратуру Кировской области и администрацию Кирова для принятия мер в отношении руководства жилищных организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, подключение к отоплению объектов социальной сферы в Кирове началось 8 сентября. С 15 сентября тепло начали подавать в многоквартирные дома.