Новосибирск, 20 октября, 2022, 00:23 — ИА Регнум. В Новосибирской области Арбитражный суд с участием прокуратуры рассмотрел иск мэрии Новосибирска о запрете размещать пункты выдачи и приема электросамокатов без её разрешения. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

Иван Шилов ИА REGNUM Электросамокат

«Суд признал доводы муниципалитета и позицию прокуратуры обоснованными, — уточнили в ведомстве. — Судом определено, что организация без осуществления платы в бюджет города самовольно размещала на произвольно выбранных ею земельных участках города электросамокаты и передавала их в пользование неопределенному кругу лиц. Впредь на совершение таких действий организация должна получать разрешение мэрии города».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты горсовета заявили, что в Новосибирске сложилась серьёзная проблема в части использования жителями электросамокатов, сегвеев и моноколёс.

Читайте также: В Новосибирске решают судьбу электросамокатов