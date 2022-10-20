Йошкар-Ола, , 00:15 — REGNUM На официальном портале Марий Эл начал работать раздел по вопросам частичной мобилизации. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

В частности, в разделе размещена информация о получении единовременной выплаты; как оформить социальный паспорт семьи; где военнослужащие, возвращающиеся из зоны специальной военной операции, могут получить медицинскую помощь.

Информация представлена как в текстовом варианте, так и в виде памятки. Также даны контакты портала «Объясняем. рф», контакты чат-ботов, данные Центра психологической помощи семьям мобилизованных, а также общественного движения, где можно оставить заявку о необходимости разместить животное в приюте. Также даны номера горячей линии Минобороны РФ. В отдельном секторе сайта размещена правовая информация и QR-коды на страницы социальных сетей по вопросам частичной мобилизации.

Как сообщало ИА REGNUM, в военную часть в Ульяновской области, где проходят боевое слаживание мобилизованные жители Марий Эл, на прошлой неделе прибыл гуманитарный груз с дополнительным снаряжением. Все вещи в составе груза были собраны, исходя из опыта тех бойцов, которые уже участвовали в специальной военной операции, из сообщений, которые поступают сейчас.

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