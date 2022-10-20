Манчестер, Великобритания, , 00:08 — REGNUM 19 октября в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» в центральном матче 12-го тура Английской Премьер-лиги 2022/23 одержал уверенную победу над лондонским «Тоттенхэмом» со счетом 2:0.

Первый мяч на 47-й минуте забил бразильский центральный полузащитник Фред после передачи Джейдона Санчо. Через 22 минуты атакующий полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш удвоил преимущество «красных дьяволов» — 2:0.

Составы команд:

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Далот, Варан, Мартинес, Шоу, Фред, Каземиро (Эриксен, 87’), Фернандеш, Антони (Мактоминей, 76’), Санчо (Эланга, 87’), Рэшфорд.

«Тоттенхэм»: Льорис, Доэрти (Моура, 82’), Дайер (Сессеньон, 82’), Ромеро, Дэвис, Перишич (Спенс, 89’), Хейбьерг, Бентанкур (Скипп, 89’), Биссума, Сон, Кейн.

«Манчестер Юнайтед», одержав шестую победу в сезоне и набрав 19 очков, поднялся на пятое место в турнирной таблице АПЛ. «Тоттенхэм» с 23-мя очками остался на третьей позиции.