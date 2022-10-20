Новосибирск, , 00:08 — REGNUM Проблем с осуществлением единовременной выплаты мобилизованным в Новосибирской области нет. Об этом заявил губернатор региона Андрей Травников.

Частичная мобилизация Иван Шилов, ИА REGNUM

По данным главы региона, её получили уже 90% всех мобилизованых.

«Решение о выплатах 100 тысяч рублей из областного бюджета каждому мобилизованному было принято на прошлой неделе. В соответствии со списками выплаты уже идут вторую неделю, — приводит сайт VN.ru слова Травникова. — Очень высокие темпы. Вчера на конец дня три выплаты получили три четверти мобилизованных, по данным на сегодня — почти 90%».

Травников подчеркнул, что никаких сбоев не зарегистрировано.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что семьи мобилизованных новосибирцев смогут получить три новые льготы.