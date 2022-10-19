Новосибирск, , 23:59 — REGNUM План по частичной мобилизации в Новосибирской области планируют выполнить к концу октября. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников.

Частичная мобилизация Александр Погожев © ИА REGNUM

«В отношении Новосибирской области мы поэтапно выполняем задание. Оно поступает под конкретные даты, под конкретное количество, конкретные специальности. Потому что идёт формирование новых подразделений, — приводят «НГС Новости» слова главы региона. — Никто не ставит задачу вести мобилизацию с опережением плана. Всё должно быть четко организовано. Единственное, могу подтвердить, к концу октября мы задание, доведенное до Новосибирской области, выполним. Исходим из позиции, что частичная мобилизация действует, пока действует указ президента».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Андрей Травников заявил о завершении первого этапа частичной мобилизации в Новосибирской области. При этом он подчеркнул, что продолжается доукомплектование отдельных подразделений и ведётся подбор отдельных дефицитных военных специальностей.

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