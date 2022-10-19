Новосибирск, 19 октября, 2022, 23:59 — ИА Регнум. План по частичной мобилизации в Новосибирской области планируют выполнить к концу октября. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников.

Александр Погожев ИА REGNUM Частичная мобилизация

«В отношении Новосибирской области мы поэтапно выполняем задание. Оно поступает под конкретные даты, под конкретное количество, конкретные специальности. Потому что идёт формирование новых подразделений, — приводят «НГС Новости» слова главы региона. — Никто не ставит задачу вести мобилизацию с опережением плана. Всё должно быть четко организовано. Единственное, могу подтвердить, к концу октября мы задание, доведенное до Новосибирской области, выполним. Исходим из позиции, что частичная мобилизация действует, пока действует указ президента».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Андрей Травников заявил о завершении первого этапа частичной мобилизации в Новосибирской области. При этом он подчеркнул, что продолжается доукомплектование отдельных подразделений и ведётся подбор отдельных дефицитных военных специальностей.

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