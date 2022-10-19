Киев, 19 октября 2022, 23:55 — REGNUM За последние сутки на территории бывшей УССР были уничтожены три энергетических объекта, заявил вечером 19 октября Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.
«Есть новые повреждения критической инфраструктуры. В эти сутки три энергетических объекта были уничтожены», — написал Зеленский.
При этом он призвал население подконтрольной Киеву территории максимально сократить потребление электроэнергии.
Как сообщало ИА REGNUM, вечером 19 октября замглавы офиса Зеленского Кирилл Тимошенко заявил, что в стране вводятся ограничения на потребление электроэнергии с 7:00 до 23:00.
Читайте ранее в этом сюжете: Офис Зеленского анонсировал ограничение энергоснабжения населения