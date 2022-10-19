Киев, 19 октября, 2022, 23:55 — ИА Регнум. За последние сутки на территории бывшей УССР были уничтожены три энергетических объекта, заявил вечером 19 октября Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

Зеленский

«Есть новые повреждения критической инфраструктуры. В эти сутки три энергетических объекта были уничтожены», — написал Зеленский.

При этом он призвал население подконтрольной Киеву территории максимально сократить потребление электроэнергии.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 19 октября замглавы офиса Зеленского Кирилл Тимошенко заявил, что на подконтрольной киевскому режиму территории вводятся ограничения на потребление электроэнергии с 7:00 до 23:00.