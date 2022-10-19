В Новосибирской области судят бывшего замминистра ЖКХ
Новосибирск, 19 октября, 2022, 23:51 — ИА Регнум. Началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Владимира Нормайкина. Об этом ИА REGNUM сообщили в Заельцовском районном суде Новосибирска.
Напомним, что Нормайкин обвиняется в получении взяток и легализации денежных средств.
Также на скамье подсудимых оказался и взяткодатель — предприниматель Василий Долгов, который передавал Нормайкину деньги за создание последним преимуществ для представляемой Долговым организации — «Бурсиб-Н» во время участия в конкурсе на заключение муниципального контракта на строительство водозаборных скважин и станции водоподготовки в городе Карасук.
Нормайкин отправлен под домашний арест, Долгову избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий. Также наложен арест на принадлежащее Нормайкину имущество.
В судебном заседании гособвинитель изложил предъявленное подсудимым обвинение, определён порядок исследования доказательств, сторона обвинения начала представление доказательств, уточнили в суде.
Очередное судебное заседание запланировано на 1 ноября 2022 года.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что заместитель министра ЖКХ и энергетики региона Владимир Нормайкин был задержан 18 октября 2021 года.
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