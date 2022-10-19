Саранск, 19 октября, 2022, 23:50 — ИА Регнум. В Мордовии по поручению президента России Владимира Путина создается оперативный штаб. Об этом сообщил глава республики Артем Здунов в своем telegram-канале.

Официальный портал правительства Республики Мордовия Артем Здунов

Он пояснил, что штаб будет создан для обеспечения общественной безопасности и стабильной работы всей инфраструктуры региона.

Также глава республики заверил, что продолжит информировать жителей обо всех принимаемых решениях.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории регионов Приволжского федерального округа, в соответствии с указом президента РФ, вводится режим базовой готовности. Ранее о создании оперативных штабов заявили власти Саратовской и Нижегородской областей.