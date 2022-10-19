Ньюкасл, Великобритания, , 23:43 — REGNUM «Ньюкссл» под руководством Эдди Хау в матче 12-го тура Английской Премьер-лиги сезона 2022/23 одержал победу над «Эвертоном» Фрэнка Лэмпарда. Основное время встречи завершилось со счетом 1:0.

Болельщики «Ньюкасл Юнайтед» Leedsunited.com

Единственный мяч на 31-й минуте встречи забил 28-летний центральный полузащитник сборной Парагвая Мигель Алмирон после передачи Бруно Гимарайнса. Желтые карточки получили Доминик Калверт-Льюин, Жоэлинтон, Энтони Гордон, Фабиан Шер, Идрисса Гейе и Джеймс Тарковски.

Составы команд:

«Ньюкасл»: Поуп, Триппьер, Ботман, Шер, Бюрн, Лонгстафф, Гимарайнс, Жоэлинтон (Уиллок, 46’), Уилсон (Вуд, 87’), Мерфи (Андерсон, 72’), Алмирон (Фрэйзер, 73’).

«Эвертон»: Пикфорд, Тарковски, Миколенко, Коулман, Коуди, Онана, Ивоби (Гарнер, 73’), Гейе, Калверт-Льюин (Мопе, 73’), Гордон, Грэй (Макнил, 79’).

«Ньюкасл», одержав четвертую победу и набрав 18 очков, поднялся на шестое место в турнирной таблице АПЛ. «Эвертон» с десятью очками опустился на 15-ю позицию.