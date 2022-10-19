Баня-Лука, Босния и Герцеговина, , 23:59 — REGNUM Разница между первым и вторым подсчетом голосов на выборах президента Республики Сербской на основании 40% обработанных участков составляет 0,8%. Об этом 19 октября сообщил пресс-секретарь «Союза независимых социал-демократов» (СНСД) Радован Ковачевич.

Выборы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Таким образом разница между количеством голосов, которые получили на выборах кандидат от СНСД Милорад Додик и его конкурент, кандидат от оппозиции Елена Тривич составит почти 30 000 голосов в пользу Додика, как и было объявлено на основании первого подсчета голосов.

Ковачевич не исключил, что Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины объявит предварительные результаты выборов в Федерации БиГ, но не в Республике Сербской.

«Мы располагаем информацией, что ЦИК готовится к новым махинациям — они объявят предварительные результаты только для Федерации БиГ, а для Республики Сербской не объявят. Вместо этого они подождут еще семь дней и за это время продолжат манипуляции, оставляя пространство для дестабилизации Республики Сербской», — процитировал телеканал РТРС слова Ковачевича.

Напомним, что в соответствии с предварительными результатами подсчета голосов, на выборах президента Республики Сербской победил Милорад Додик. Оппозиция не признала результаты выборов и потребовала от ЦИК БиГ организовать повторный подсчет голосов.