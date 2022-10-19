Вашингтон, 19 октября, 2022, 23:43 — ИА Регнум. Специальный представитель США на Западных Балканах Габриэль Эскобар 19 октября заявил, что просил президента Косово Вьосу Османи и премьер-министра Косово Альбина Курти отложить решение о запрете сербских номеров в Косово и Метохии, но в правительстве Курти ответили отказом.

State.gov Габриэль Эскобар

В интервью косовскому телеканалу Kanal10 дипломат заявил о важности внимательного отношения к требованиям США и т. н. «большой пятерки» (США, Германия, Франция, Великобритания и Италия).

«Не секрет, что мы просили более длительный срок реализации, мы просили еще 10 месяцев. Я бы хотел, чтобы это произошло. Это просьба не только США, но и всей «большой пятерки». И это потому, что мы являемся странами, которые больше всех поддерживают Косово. Мы считаем важным, чтобы, когда мы даем рекомендации, люди к ним прислушивались», — заявил Эскобар.

Политик также выразил надежду на то, что в Косово всё же прислушаются к требованиям Запада, и назвал доказательством настоятельности этого требования визит спецпредставителя ЕС по Западным Балканам Мирослава Лайчака в Косово.

Всего, по статистическим оценкам, не менее 10 тысяч автомобилей в Косово зарегистрированы сербскими властями в провинции Косово и Метохия, с 1 ноября номера «KM» в Косово станут нелегальными, что поставит владельцев автомобилей с такими номерами перед риском потерять автомобиль.