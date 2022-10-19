Брентфорд, Великобритания, 19 октября, 2022, 23:39 — ИА Регнум. Лондонский футбольный клуб «Челси» в матче 12-го тура Английской Премьер-лиги сезона 2022/23 не смог обыграть «Брентфорд». Основное время встречи завершилось со счетом 0:0.

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Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Джарредом Джиллеттом. Ассистенты главного судьи — Саймон Лонг и Ричард Уэст.

Статистика матча («Брентфорд»/ «Челси»)

Удары 8/14

Удары в створ 5/5

Владение 33%/67%

Угловые 6/2

Нарушения 7/7

Составы команд:

«Брентфорд»: Райя, Генри, Пиннок, Йоргенсен, Ми, Расмуссен, Йенсен (Дасилва, 73’), Ониика (Батист, 60’), Джанельт (Гходдос, 90’), Тоуни, Мбеумо (Висса, 72’).

«Челси»: Аррисабалага, Лофтус-Чик, Чалоба, Кулибали, Аспиликуэта, Кукурелья (Пулишич, 61’), Жоржиньо, Маунт (Чуквуэмека, 62’), Галлахер (Ковачич, 15’), Хаверц (Обамеянг, 81’), Броя (Стерлинг, 62’).

На данный момент «Челси» с 20-ю набранными очками занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ. «Брентфорд», набрав 14 очков, располагается пятью позициями ниже.