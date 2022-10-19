Ливерпуль, Великобритания, , 23:36 — REGNUM 19 октября в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» футбольный клуб «Ливерпуль» в матче 12-го тура Английской Премьер-лиги 2022/23 одержал минимальную победу над лондонским «Вест Хэмом» со счетом 1:0.

Игроки «Ливерпуля» Liverpoolfc.com

Единственный мяч на 22-й минуте встречи забил 23-летний форвард сборной Уругвая Дарвин Нуньес после передачи Константиноса Цимикаса. На 45-й минуте нападающий «Вест Хэма» Джаррод Боуэн не сумел реализовать пенальти.

Составы команд:

«Ливерпуль»: Бекер, ван Дейк, Гомес, Александер-Арнольд, Цимикас (Робертсон, 81’), Салах, Алькантара (Фабиньо, 58’), Хендерсон, Карвалью (Джонс, 58’), Фирмино (Милнер, 81’), Нуньес (Эллиотт, 58’).

«Вест Хэм»: Фабьянский, Джонсон, Крессуэлл, Керер, Зума, Соучек, Райс, Даунс (Антонио, 74’), Форналс (Бенрахма, 61’), Скамакка, Боуэн.

«Ливерпуль», одержав четвертую победу в сезоне и набрав 16 очков, поднялся на седьмое место в турнирной таблице АПЛ. «Вест Хэм» с 11-ю очками остался на 13-й позиции.