Киев, , 23:38 — REGNUM На всей территории б. УССР с 20 октября будут введены ограничения на потребление электроэнергии, сообщил вечером 19 октября замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко в своём телеграм-канале.

Зеленский

По его словам, всем жителям территории б. УССР будет рекомендовано максимально сократить потребление электроэнергии в период с 07:00 до 23:00.

Ранее Тимошенко заявил, что на территории б. УССР сложилась критическая ситуация с энергетикой.

Как сообщало ИА REGNUM, киевские СМИ заявляют о повреждении по состоянию на 19 октября 40% энергетической инфраструктуры в результате ударов Вооруженных сил России.

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