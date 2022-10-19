Кемерово, , 23:33 — REGNUM В Кемеровской области после введения режима базовой готовности создан оперативный штаб. Его возглавил губернатор Сергей Цивилёв, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

Кузбасс Анна Алябьева © ИА REGNUM

«В Кузбассе в целях реализации мер, предусмотренных Указом президента России от 19 октября 2022 года, в связи с введением на территории региона режима (уровня базовой готовности), в рамках которого осуществляются полномочия по принятию решений о проведении мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения, создан оперативный штаб», — уточнили в областной администрации.

В составе штаба — представители Минобороны РФ, руководители территориальных органов региона — МВД, МЧС, ФСБ, Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, представители органов исполнительной и законодательной власти, главы муниципальных образований.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Указом президента России Владимира Путина с 20 октября вводится военное положение на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

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