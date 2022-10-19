Приштина, Сербия, , 23:40 — REGNUM Спикер парламента Косово Главк Конюфца 19 сентября провел встречу с послом Португалии в Косово Джорджем Айресом Розой де Оливьерой.

Главк Конюфца (справа) и президент Косово Вьоса Османи (слева) Kuvendikosoves.org

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик поблагодарил посла за поддержку Косово и попросил о поддержке либерализации ЕС визового режима с Косово.

Португальский посол выразил от лица Лиссабона готовность к дальнейшему углублению двусторонних отношений и подчеркнул, что поддерживает евроатлантические устремления Косово.

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