Лос-Анджелес, США, 19 октября, 2022, 23:28 — ИА Регнум. Шарлиз Терон заявила, что она готова сняться в спин-оффе серии фильмов «Форсаж», но при одном условии. Об этом 19 октября сообщает портал Screen Rant.

Gage Skidmore Шарлиз Терон

Во время очередного интервью актриса сказала, что она готова снова сыграть хакершу Сайфер, но только в том случае, если Хелен Миррен также вернётся к своей роли в новом фильме франшизы. «Если дама Хелен Миррен сделает это, я в деле», — сказала Терон.

Напомним, Хелен Миррен исполнила в популярной серии боевиков роль таинственной женщины Магдалины Шоу, которая обладает обширными связями в преступном мире. Персонаж появляется в картинах «Форсаж 8», «Форсаж 9» и спин-оффе «Форсаж: Хоббс и Шоу».