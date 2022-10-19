Приштина, Сербия, , 23:25 — REGNUM Косово готово достичь с Сербией соглашения о взаимном признании. Об этом заявил премьер-министр сепаратистского Косово Альбин Курти 19 октября в Приштине после встречи с спецпредставителем США по Западным Балканам Габриэлем Эскобаром.

Альбин Курти Канцелярия премьер-министра Косово

«Республика Косово показала, что она является конструктивной и креативной стороной в диалоге (с Белградом — ИА REGNUM). Мы готовы к достижению юридически обязывающего соглашения о нормализации отношений, которое подразумевало бы взаимное признание», — процитировал портал «Косово онлайн» слова Курти.

Габриэль Эскобар со своей стороны отметил, что США поддерживают «евроатлантический путь» Косово.

Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич заявил о том, что Запад спешит как можно скорее закрыть вопрос Косово, и что речь идет «не о месяцах, а о неделях».