Манчестер, Великобритания, 19 октября, 2022, 23:21 — ИА Регнум. Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола возглавил рейтинг лучших тренеров современности по версии FourFourTwo. Об этом сообщается на официальном сайте издания.

Thomas Rodenbücher Хосеп Гвардиола

В десятку лучших специалистов также вошли Карло Анчелотти («Реал»), Юрген Клопп («Ливерпуль»), Антонио Конте («Тоттенхэм»), Стефано Пиоли («Милан»), Микель Артета («Арсенал»), Томас Тухель (экс-«Челси»), Грэм Поттер («Челси»), Юлиан Нагельсман («Бавария») и Диего Симеоне («Атлетико»).

На данный момент «Манчестер Сити» с семью победами и 23-мя набранными очками располагается на втором месте в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. От первого места, которое занимает «Арсенал», «горожан» отделяет четыре очка.