Москва, 19 октября, 2022, 23:17 — ИА Регнум. Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов объяснил отсутствие в матче с «Торпедо» (0:1) 24-летнего колумбийского атакующего полузащитника Хорхе Карраскаля, являющегося одним из лидеров «красно-синих» в текущем сезоне.

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«Карраскаль? У него медицинские показатели. Мы помним стык, из-за которого произошел в дерби весь сыр-бор с фэйр-плей. Хорхе — мужик, боец, рвался, но не восстановился. Нет никакой воспитательной меры. Надо воспитывать футболом. Лишать игрока его любимой профессии — не воспитательная мера», — цитирует Федотова издание «Чемпионат».

В текущем сезоне Хорхе Карраскаль принял участие в 12-ти матчах Мир Российской Премьер-лиги 2022/23, в которых отметился пятью забитыми мячами, одной результативной передачей и получил четыре желтые карточки.