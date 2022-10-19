Тирана, , 23:23 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама направил в Совет Европы письмо с требованием составить отчет, опровергающий доклад Рика Марти о преступлениях Армии освобождения Косово.

Эди Рама Facebook.com/edirama.al

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик призвал смыть позорное пятно обвинения в торговле органами с албанского народа.

Политик отметил, что обвинения Карлы дель Понте в отношении Армии освобождения Косово не были подтверждены до сих пор, а «необоснованные обвинения в отношении Косово» продолжают формировать опасные стереотипы и предубеждения в отношении албанцев.

Ранее Рама выступил в Совете Европы с речью в поддержку Косово, за которую албанская оппозиция раскритиковала его как предателя албанского народа.

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