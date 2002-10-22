Красноярский край, 5 августа, 2002, 04:17 — ИА Регнум. Начальник норильского департамента охраны здоровья и лекарственного обеспечения населения Кирилл Константинов познакомил журналистов с результатами работы своего ведомства в первом полугодии 2002 года. Он сообщил, что в структуре Департамента произошли некоторые изменения. Инфекционная больница, КВД, тубдиспансер объединились в городскую больницу для больных с инфекционными заболеваниями.

Укомплектованность врачами норильских лечебных учреждений сегодня составляет 69,7%, средним медперсоналом - 91,4%. 43 врача прошли обучение по программам повышения квалификации, 119 врачей и 348 средних медработников прошли аттестацию. Из 59 выпускников Норильского медицинского училища 29 решили остаться работать по специальности в Норильске. Как сообщил начальник Департамента, продолжается работа по привлечение в наш регион врачей-интернов, на замену выезжающих "на материк".

За первое полугодие этого года в Большом Норильске родилось 1327 детей. Рождаемость составляет 5,9 на 1000 населения, что выше прошлогодних показателей. Умерло 709 человек, из них 213 - в стационаре. Это меньше, чем в прошлом году. По статистике чаще всего (32,4%) норильчане умирают из-за болезней системы кровообращения и в результате травм и отравлений (23,3%).

Среди умерших за первое полугодие 23 ребенка в возрасте до 14 лет, из них 22 - младенцы до года.

Общая заболеваемость населения снизилась на 6,8%. Чаще всего встречаются болезни органов дыхания и пищеварения. Было также отмечено, что в Норильске значительно снизилось количество вновь выявленных ВИЧ-инфицированных (с 670 в прошлом году до 188), наркоманов, больных туберкулезом, сифилисом и гонореей. Правда несколько увеличилось количество случаев заболевания чесоткой.

Гораздо чаще норильчане стали обращаться к специалистам в ЛПУ. Уровень госпитализации незначительно вырос, а время пребывания больного на больничной койке сократилась.