Санкт-Петербург, , 23:17 — REGNUM В 2023 году Эрмитаж проведёт выставку, посвящённую детям последнего российского императора Николая II. Об этом 19 октября сообщает портал Peterburg2.

Романовы

Выставка будет называться «Дети последнего Российского императора. ОТМА и Алексей», об этом сообщил руководитель музея Михаил Пиотровский во время презентации выставочного плана в Минкульте. Организаторы пояснили, что аббревиатура ОТМА образована от имен дочерей Николая II: Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии.

Пиотровский также сказал, что выставку сначала покажут в Амстердаме (Нидерланды). Издание отмечает, что кроме неё в Эрмитаже пройдёт ещё две выставки, посвящённых династии Романовых.

Напомним, в сентябре 2022 года Премьер-министр РФ Михаил Мишустин переназначил Михаила Пиотровского на должность генерального директора Эрмитажа. Он будет исполнять обязанности руководителя музея ещё три года.

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